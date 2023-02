La presentadora. Foto: Europa Press



Al juliol es farà un any del Sí, vull que es van donar Sonia Ferrer i Sergio Fontecha . Mesos després, Europa Press ha parlat amb la presentadora de televisió sobre el seu matrimoni, moda i també de l'assetjament a les xarxes socials.

La declaració més cridanera va ser la que va fer respecte del moment que viu el matrimoni; i és que Ferrer confessa que està vivint "el millor moment de la meva vida", una confessió que fa diàriament el que considera l'amor de la seva vida. La relació va començar el febrer del 2021 i, segons explica la catalana, s'ha anat consolidant amb el pas del temps.

Ferrer també va explicar que ha descartat ser mare, després de converses amb el marit. "Jo no tinc problemes, però és clar que ens ho hem plantejat, però hi ha molts motius pel que la decisió és un 'no' rotund", ha apuntat, dient que "sóc tremendament feliç, tots dos hem trobat una relació que ens fa feliç , tot ens va bé”.

D'altra banda, i preguntada per l'assetjament que ha patit Berta Vázquez a les xarxes socials, la comunicadora ha revelat que "cal aprendre a posar-se un neoprè i fer que les opinions de qui no coneixen no t'importin" perquè "no totes les opinions són importants, no cal donar-los valor a totes”. De fet, assegura que amb el temps ha après a “donar valor a la gent que conec, que m'estima, que m'importa i que sé que faran crítiques constructives”.