"Em va trucar fill, ens vam abraçar i vam tornar a néixer". Així d'emotiva va ser la reconciliació de Manuel Díaz, El Cordobés, i el seu pare, Manuel Benítez. I ha estat Díaz, aquest 21 de febrer el matí, qui ho ha explicat.

A les xarxes socials ja s'ha pogut veure, de manera pública, que tots dos toreros van deixar enrere una relació inexistent que va durar dècades, però no s'havia arribat a conèixer amb tant detall la manera com s'havia concretat l'acostament.

"Arribant a la seva finca em vaig parar a la cuneta, no parava de tremolar, tenia una cosa a dins... encara sort que estava Virginia (la seva dona) amb mi perquè si no m'hagués desmaiat en arribar, estava molt nerviós", ha assegurat Díaz, molt seriós.

"Vam entrar amb el cotxe i ell estava al mig del camí, va obrir els braços i jo no sé com em vaig baixar del cotxe, crec que fins i tot em vaig tirar, vaig anar fins a ell i em va dir 'fill, tot arriba, ja som aquí", revela Manuel, visiblement emocionat. "Aquí, en aquell moment vam néixer tots dos, la resta ja no té sentit, és el moment del nostre naixement", conclou en la seva narració.