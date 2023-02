Iñaki Urdangarín amb Ainhoa Armentia - INSTAGRAM

BOMBAÇ! La periodista Lorena Vázquez ha afirmat en exclusiva al podcast 'Mamarazzis' que Ainhoa Armentia podria estar embarassada d' Iñaki Urdangarín .

"Hem estat a punt d´anar a Vitòria per contrastar un missatge de text d´una noia de l´entorn de la família Urdangarin. Diu així: 'Hola Lorena, et volia comentar una informació que m´ha arribat. Tinc un amic que és molt amic de un dels germans d'Iñaki Urdangarin. Em diuen que Ainhoa Armentia està embarassada. Ell està com boig amb aquesta notícia. Sembla que tota la família ja sap la notícia i s'ho han pres bé.' Pot ser que aquesta noia que m'envia el missatge m'enganyi però hi ha companyes periodistes a qui arriba la mateixa informació de diferents fonts”, ha assegurat Lorena Vázquez.

Ainhoa Armentia té 44 anys i, després de ser mare de dues criatures amb el seu exmarid, podria haver quedat embarassada del tercer gràcies a l'aportació d'Urdangarin. Si es confirma la notícia, seria el cinquè fill d'Iñaki.