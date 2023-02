Foto: Mediaset

Jorge Javier Vázquez va patir un moment del tot incòmode en rigorós directe, malgrat que el va portar de la millor manera. El presentador de ' Sálvame ' estava fent una connexió en directe amb un home a Cadis, quan va passar una furgoneta pel seu costat i li va cridar "Jorge Javier, maricón".

El presentador va tirar d'humor en un primer moment per no donar-li més importància: "Però això ja se sabia, ¿oi? Em sembla estrany que després de 25 anys em diguin marieta", deia entre rialles, al·legant que "no es pot enfadar quan el descriuen".

Tot seguit, ha explicat que això és una cosa que "passa moltes vegades" i que "en aquest país hem d'avançar encara molt". Després va agafar un to més seriós per dir que “hem naturalitzat aquest tipus de situacions però són agressions, insults... ens pensem que hem avançat moltíssim, però encara ens queda avançar moltíssim més”. Aquest tipus de situacions són les que moltes vegades gent com jo i del meu col·lectiu hem de fer front pel carrer”, sentenciava Jorge Javier.