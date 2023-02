Ainhoa Armentia @ep

A punt de fer dues setmanes de la seva polèmica escapada a Baqueira Beret amb Ainhoa Armentia , Iñaki Urdangarín torna a ser notícia i per un motiu que ens ha deixat literalment sense paraules. I és que segons ha revelat el diari 'El Periódico' en exclusiva, l'exmarit de la Infanta Cristina i la nova nòvia podrien estar esperant el seu primer fill.



Rumors d'embaràs que serien el recolzament definitiu a una història d'amor que ja dura un any i sobre els quals Ainhoa s'ha pronunciat amb un somriure, trencant per una vegada el seu silenci per desmentir que l'exduc de Palma i ella s'hagin de convertir en pares: "Sorpresa per a mi també, sabeu més que jo" ha assegurat, confessant que li sembla "increïble i una falta de respecte les coses que us podeu inventar eh?". "Vosaltres sabreu, jo no en tinc ni idea" ha afegit, negant així el seu embaràs.



Urdangarín també s'ha convertit en notícia les últimes hores després que la revista Lecturas hagi revelat que la Infanta Cristina no només es fa càrrec de totes les despeses relatives als seus quatre fills, sinó que a més li paga 6000 euros al mes a canvi de el seu 'silenci' . Cosa que podria canviar amb un acord de divorci que estarien rematant i que se signaria a principis de juny, després que la seva filla Irene compleixi la majoria d'edat.



Tot i això, Ainhoa confessa no tenir "ni idea" ni de la pensió que la germana de Felip VI pagaria a Urdangarín ni tampoc sobre el seu suposat divorci: "No et puc dir res perquè sabeu més que jo". "Ho sento, però és que no tinc ni idea de res del que em pregunteu. Sabeu més que jo. Ho sento, no tinc res a dir" ha conclòs en les declaracions més contundents i llargues de la vitoriana des que va sortir a la llum la seva relació amb Urdangarín