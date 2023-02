Després de setmanes esperant... Per fi ha arribat el dia en què hem pogut escoltar la nova cançó de Shakira ! El seu nom, 'TQG' ('Et va quedar gran'), una col·laboració de luxe amb Karol G que forma part de l'últim disc de 'La Bichota', 'Demà serà bonic'.

I la seva lletra, nous i demolidors dards contra Gerard Piqué que faran parlar molt. Un tema de 'perreu lent' que s'ha llançat a totes les plataformes digitals a la mitjanit d'aquest divendres 24 de febrer, que en poques hores acumula 2 milions de visualitzacions i que, igual que 'Session #53, promet portar més de un maldecap a l'exfutbolista.

I és que tot i que la majoria de la lletra de 'TQG' és de Karol G - dirigida a Anuel AA, amb qui va trencar la primavera del 2021 - Shakira no es va poder sentir més identificada quan el seu compatriota la va trucar per proposar-li una col·laboració i, tal com ha explicat la cantant de 'Provenza' li va dir “Déu meu, gràcies. Aquesta lletra és exactament com em sento ara mateix”. I juntes van completar un tema ple de pulles als seus exnòvis en línia amb 'Session #53': 'Les dones ja no ploren per desamor, ara les dones facturen'.

I així ho deixen clar les colombianes cantant en la seva primera col·laboració 'Tu te'n vas anar, jo em vaig posar triple M; més bona, més dura, més level”. Un tema en què no només hi ha dards per a Piqué, sinó també per a Clara Chía, i en què Shakira deixa clar que ha passat pàgina i ja no vol saber res de l'exfutbolista: "Veure't amb la nova em va doldre, però ja estic posada Pa' lo meu. El que vivim se'm va oblidar i això és el que et té ofès. Fins a la vida em va millorar, per aquí ja no ets benvingut".

"El que la teva nòvia em va tirar, això no fa ni ràbia, jo ric", canta a continuació, deixant entreveure que hauria tingut un enfrontament amb la nova parella de Gerard; una teoria que coixeja una mica, ja que aquesta part podria referir-se a la pròpia història de Karol G, que sí que ha tingut algun enfrontament públic amb la nova nòvia d'Anuel AA.

El que no hi ha cap dubte que va directament dirigit a Piqué és la frase següent que canta Shakira en solitari: "Tu buscant per fora el menjar, jo dient que era monotonia".

A més, i en línia amb un dels missatges que ja va llançar a la seva cançó amb Bizarrap, 'Session #53' - "jo amb tu no torno ni que em ploris ni em suplics" - la de Barranquilla insinua que el pare dels seus fills Milan i Sasha hauria intentat tornar amb ella en alguna ocasió: "Què pensaria si sabés que em busques encara?" o "tu vols tornar, se't nota, espera'm aquí que no sóc idiota".

Una cançó amb què Shakira continua amb la venjança contra Piqué que va iniciar amb 'Te felicito', va continuar amb 'Monotía' i pensàvem que havia culminat amb 'Session #53'. Estàvem equivocats. La cantant encara té molt a dir públicament al seu ex, i ho ha demostrat amb aquest nou tema amb Karol G, 'TQG'.