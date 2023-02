Foto: Europa Press



"Em fico al llit pensant en el casament , em desperto pensant en el casament i la veritat és que Íñigo també, ell està molt involucrat. El món casament és tot un món" ha confessat Tamara Falcó en la seva última intervenció a El Hormiguero .

Tot i que encara queden quatre mesos per al seu gran dia, la marquesa de Griñón ha donat una empenta definitiva als preparatius i, com confirma il·lusionada, ja té "tot" preparat per al proper 8 de juliol, quan li donarà el sí vull a Íñigo Onieva al palau El Racó.

Un dels pocs detalls que no es coneix és si és cert que ha tingut un desacord amb Íñigo per la seva intenció de convidar Hugo Arévalo al seu casament; cosa que l'empresari es negaria per l'acostament que va tenir la marquesa quan van trencar, tot i que eren íntims amics i sabia que la seva intenció era recuperar-la.