Familiars de Laura Boyer arriben al tanatori, a 24 de febrer de 2023, a Madrid (Espanya) @ep

Laura Boyer, filla de Miguel Boyer i Elena Arnedo, ha mort aquest dijous a la nit als 57 anys. Una trista notícia que ha avançat en exclusiva el portal 'Vanitatis', que revela que va ser el més gran dels quatre fills de la germana d' Ana Boyer qui va comunicar el fatal desenllaç fa unes hores els seus familiars i amics més propers.



Allunyada del focus mediàtic malgrat la fama que el seu pare va adquirir primer com a Ministre d'Economia i després com a tercer marit d' Isabel Preysler, Laura estava divorciada i era, igual que el seu pare, economista.



Sempre discreta, la filla de Miguel Boyer es va distanciar del seu pare arran de la seva història d'amor amb la 'reina de cors' i va ser després de la seva mort quan va trencar el silenci per parlar de la relació pràcticament nul·la que tant ella com el seu germà Miguel tenien amb la petita de la família, Ana Boyer, per 'culpa' d'Isabel Preysler.



De moment es desconeix les causes de la mort de la Laura i en quin tanatori descansen les seves restes mortals que, es preveu, siguin incinerades les properes hores.