Isabel Pantoja sobre l'escenari de l'Orgull LGBTIQ+ de Madrid 2022 a 08 de juliol de 2022 a Madrid (Espanya) @ep

La 'mala sort' torna a encebar-se amb Isabel Pantoja . Hores després de tancar amb magnificència la seva mini gira per Amèrica del Nord amb un impressionant concert a Puerto Rico en què va malbaratar art i veu sobre l'escenari, ha transcendit que no tot són bones notícies a la vida de la tonadillera. Tal com ha revelat Antonio Rossi aquest dilluns a 'El programa d'Ana Rosa', recentment s'ha truncat un dels seus grans objectius, que no tenen res a veure amb l'extensa gira de concerts per Espanya que està ultimant per a aquest estiu.



I és que quan estava a punt de tancar la venda de Cantora - que seria la solució als seus urgents problemes econòmics - a un important grup inversor de parcs eòlics i energia fotovoltaica per una quantitat propera als 10 milions d'euros, un nou revés ha engegat amb els seus plans.



Tot i que Isabel ho desconeixia, la finca forma part de Natura 2000, una xarxa ecològica europea d'àrees de conservació de la biodiversitat que consta de zones especials de protecció especial per assegurar a llarg termini la supervivència de diferents espècies faunístiques. En el cas de Cantora, la seva important població d'àliga imperial, cosa que impossibilita qualsevol construcció al lloc.



Un dur revés per a l'artista, ja que el principal valor de Cantora actualment era la seva enorme extensió, molt apreciada per grups inversors de parcs eòlics i energies alternatives i la gran esperança de Pantoja per desfer-se, per una bona quantitat de diners, de la que ha estat la seva 'gàbia d'or' els darrers anys.



La mare de Kiko Rivera , desesperada, hauria parlat amb la Junta d'Andalusia en descobrir que Cantora forma part de la Xarxa Natura 2000 per intentar revocar aquesta classificació; però depenent directament de la Unió Europea i tractant-se del seu principal instrument de conservació de la naturalesa als països membres, la cosa no pinta bé per a Isabel.



Tot i això, lluny de rendir-se, i malgrat que el procés seria llarg i molt dur, Rossi ha revelat que no és una cosa que la cantant descarti, ja que en la possibilitat de poder construir a la finca residiria la possibilitat de vendre-la per una milionària quantitat que resolgués els seus deutes i li permetés començar de zero. I deixar enrere Cantora per sempre.