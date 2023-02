Shakira, durant una entrevista recent. Foto: N Més



Després de la seva ruptura amb Gerard Piqué, Shakira ha parlat a través de les seves cançons. Gràcies a les lletres de Te felicito , Monotonia , TQG i sobretot Session #53 la cantant ha aconseguit expressar els seus sentiments i el dolor que va sentir després de la seva separació i, de passada, carregar contra l'exfutbolista i contra la seva nova parella, Clara Chía.

Però ara la cantant colombiana ha concedit una entrevista al periodista mexicà Enrique Acevedo al programa En punto , on va confessar que "mai vaig pensar que podia passar i he aconseguit sentir que sóc suficient. Mai vaig creure que podria ser fort però cal tenir fe".

Tot i això, va anar més enllà i va apuntar que "he trobat que aquesta faula que una dona definitivament necessita un home. Jo he estat sempre força dependent dels homes, he de confessar-ho. He estat una enamorada de l'amor i crec que aquesta historieta he aconseguit comprendre-la des d'una altra perspectiva”. L'artista va concloure que "jo en tinc prou a mi mateixa a la vida avui dia, em sento completa".