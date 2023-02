La jove Eugènia, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Després de les polèmiques declaracions de Bertín Osborne sobre qui fos la seva dona, Fabiola Martínez , la filla del cantant i empresari ha sortit per defensar el seu pare. "El meu pare té una manera de voler diferent i nosaltres també com a filles ho hem viscut també diferent de l'amor que veiem en amigues amb els seus pares", ha explicat Eugenia recentment.

Bertín ha estat al centre de la polèmica després d'assegurar que mai no ha estat realment enamorat.

Fabiola, per la seva banda, va anar al programa I ara... Sonsoles . Allí, visiblement emocionada, ha apuntat que "després de tants anys junts, vivint moltes coses, com el naixement dels nostres fills, producte de l'amor, que ara digui que mai no ha estat enamorat, em va sorprendre moltíssim", afegint que "el que més em va costar en la separació, va ser entendre que no m'estimava. Però que ho digui, tenint dos fills, em fa molt de mal. No ho reconec".