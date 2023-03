Risto Mejide a 'Viatjant amb Chester' / Mediaset

Risto Mejide va ser entrevistat aquest dimarts al seu propi programa, 'Viajando con Chester', on va rebre la visita del cantant Jorge Drexler, que va explicar que un dels seus millors àlbums va sortir d'una de les pitjors experiències vitals: separar-se amb un fill nounat. El presentador va explicar que es troba en un moment semblant: "M'he separat amb una filla".

"Em sento identificat amb el que has dit. Com construeixes una cosa bonica com és seduir, o ser seduït, fins i tot plantejar-te alguna cosa amb algú en un moment en què tot el que mires a dins està destrossat?", ha comentat el presentador.

Drexler va aprofundir en l'estat emocional del presentador i ell va respondre: "Bé no estic. Bé he estat amb la qual cosa puc veure la diferència entre els dos estadis. Que no està malament per dir-ho. Fixa't en la fragilitat i la vulnerabilitat que jo fa uns anys la dissimulava. Ara no m'importa dir que estic malament, també per demanar ajuda”.

Sobre la possibilitat d'acudir a teràpia, Risto ha admès que encara no hi ha anat i que el seu "put problema" és que es creu més llest que el psicòleg que li està donant les eines: "És un problema d'ego bàsicament".

NOVA IL·LUSIÓ?

Aquestes paraules sobre el seu estat d'ànim contradiuen les imatges que s'han vist del presentador els darrers mesos. Segons apunten diversos mitjans, Risto estaria coneixent una jove valenciana de 26 anys farmacèutica, amb qui es va veure passejant de la mà pels carrers de París.

"Tens molt a reconstruir, en un moment en què et pot fer il·lusió una nova persona", deia Mejide de forma enigmàtica.