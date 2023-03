Catalunyapress mariahervaslalfred

María Hervás i Alfred García estarien sent els protagonistes d'un idil·li des de fa poc temps. Segons van revelar fa uns dies Las Mamarazzi , l'actriu madrilenya i el cantant del Prat de Llobregat serien una de les noves parelles a seguir a la crònica rosa.

I és que les informacions més recents apunten que, malgrat que tots dos sempre han estat discrets pel que fa a les seves relacions de parella, ja haurien estat vistos en públic junts, fent-se un petó i en actitud afectuosa.

Tot i això, la protagonista de sèries com Machos Alfa i El Pueblo , preguntada recentment per aquesta possible relació, ha admès que "a Alfred el conec, fent Yerma vam tenir l'oportunitat de conèixer-nos, però la resta que es parla de nosaltres… Mai mai he parlat de la meva vida privada, personal i sentimental, ni quan m'han preguntat per persones que no es dedicaven a aquesta professió ni tampoc quan m'han preguntat per persones que sí que es dediquen, segueixo en la meva línia”.

Hervás ha dit que prefereix no parlar "de les emocions meves i de la intimitat".