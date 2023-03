Liam Hemsworth i Miley Cyrus / @EP

Miley Cyrus es va convertir en una de les candidates a tenir la cançó de l'any després del llançament de Flowers , la cançó que parlava sobre la seva relació amb Liam Hemsworth, el seu exmarit. El hit és una resposta a la cançó de When I was your man, precisament una de les favorites del seu ex i amb què fa un cant a l'amor propi.

Un mes i mig després del llançament, el vídeo oficial ja té més de 200 milions de visites, i encara que no digui el nom de Liam Hemsworth, tothom sap que la cançó fa referència a l'actor.

Doncs bé, a les xarxes socials ha circulat una suposada demanda que Hemsworth hauria interposat sobre la cantant per difamació després de l'èxit i la repercussió assolida.

Segons es pot veure al document, l'actor diu que la seva imatge ha estat danyada per les indirectes de la cançó i per totes les històries que haurien sortit a la llum, convertint així Liam en l'enemic públic número u.

A més, aquest cúmul de crítiques podria haver posat en perill el seu paper protagonista a la sèrie The Witcher , disponible a Neflix.