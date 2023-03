Armentia, en una imatge recent. Foto: Europa Press



El divorci de la Infanta Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarín estaria cada cop més a prop. Tot i que en principi es va donar per fet que aquest no es formalitzaria fins que la seva filla Irene compleixi la majoria d'edat al juny per poder signar-lo davant de notari i no en un jutjat, l'exduc de Palma voldria accelerar els tràmits i aquesta setmana hauria viatjat a Madrid, com assegura la periodista Marisa Martín Blázquez, per reunir-se amb responsables de Casa Real tant a nivell jurídic com fiscal per dissoldre com més aviat millor el seu matrimoni amb la germana del rei Felip VI.

Per això, després d'un any de relació, Iñaki i Ainhoa Armentia s'estarien plantejant, segons certs mitjans de comunicació, fer un pas més en la seva història d'amor i contraure matrimoni. Per això l'exesportista té pressa per formalitzar el divorci.

ARMENTIA NO FA DECLARACIONS

"No tinc res a dir de veritat", va dir, amb un somriure, Armentia quan els periodistes li han preguntat recentment per un possible casament.