Després de diversos mesos d'espera, ' Supervivientes 2023 ' comença aquesta nit i la veritat és que el càsting d' aquesta edició ha revolucionat les xarxes socials perquè hi ha una barreja entre personatges públics -de sobra coneguts- i personatges més anònims que, segur, ens donaran moments meravellosos al reality... ja saps qui seran els concursants d'aquesta edició?



GEMA ALDÓN



La filla d'Ana María Aldón s'ha deixat veure als platós de televisió els últims mesos per defensar a la seva mare dels atacs que rebia per part de la família de José Ortega Cano. La jove a més es ha mostrat molt empàtica amb Rocío Carrasco i moltes han estat les ocasions en què s'ha posicionat al costat.



SERGIO GARRIDO



Col·laborador de 'FIesta' i paparazzi canvia les platges d'Eivissa on agafa molts famosos de el nostre país en els mesos estivals per anar-se'n fins a Hondures i demostrar-hi la seva vàlua com a concursant d'un dels realities més extrems de la televisió espanyola.



ADARA MOLINERO



La reina dels realities s'ha animat novament a submergir-se a aquesta aventura on donarà el millor de si mateixa i qui sap, potser ens sorpresa de nou amb una trama amorosa com amb Gianmarco Onestini.



JONAN WIERGO



És un dels influencer més cotitzats del país i les seves amistats amb Dulceida o Paula Gonu són de les més sonades a xarxes socials. Quan Jonan va anunciar que era un dels concursants d?aquesta edició de 'Supervivientes' va ser una gran sorpresa per a tots els seus seguidors perquè ningú imaginava que es fora fins a Hondures per participar en un reality tan extrem.



ASRAF BENO



El nuvi d'Isa Pantoja es va quedar amb ganes de concursar l'any passat, quan va ser el seu germà i aquest any no ha perdut l'oportunitat de viatjar fins a Hondures i demostrar la força que té. Aquest serà el seu any més especial ja que el model i la filla de la tonadillera tenen planejat donar-se el 'Sí, vull' després estiu.



ALMA BOLLO I MANUEL CORTÉS



Filla de Raquel Bollo i de Chiquetete, la influencer és estudiant de dret. Per demostrar que no tem ni res ni ningú, s'ha submergit en aquesta aventura al costat del seu germà Manuel, que saltava fa anys a l'esfera pública per la seva professió com a cantant i els seus desaires amorosos amb la seva exnòvia, Aguasantas.



RAQUEL ARIAS



Model, actriu, presentadora i la guanyadora de la segona edició d''Insiders', Netflix. Ara, viatja fins a Hondures per malbaratar aquesta capacitat de joc i supervivència que ja l'hem vist a la petita pantalla.



GINÈS CORREGÜELA



Tots us recordarem per ser el tiktoker més viral durant uns mesos a Espanya. Els seus vídeos fent entrepans XXL de tota mena d'aliments han fet la volta al món... ara, haurà de controlar la gana i trobar a faltar des d'Hondures aquests meravellosos entrepans.



RAQUEL MOSQUERA



És la primera exconcursant de 'Supervivientes' que torna a Hondures per concursar de nou. Si hi ha alguna cosa en què tots els que viatgen fins a Hondures per viure l'experiència coincideixen en tornar a Espanya és que és una de les vivències més dures i extraordinàries de la vida, però que no tornarien per la duresa. Tot i això, Raquel no s'ho ha pensat ni dues vegades i està disposada a tornar a demostrar la seva vàlua.



ARTÙR DAINESE



Model internacional, Artùr viatja contínuament entre Milà, Eivissa i Dubai... però en aquesta ocasió gaudirà d'una estada més o menys llarga a Hondures, on haurà de treure les armes de supervivència per sobreviure a una de les experiències més dures de la seva vida .



KATERINA SAFAROVA



Katerina va establir una amistat amb Gonzalo Montoya a la primera edició de 'L'illa de les temptacions' i encara que no van arribar a tenir res més que això, tots dos han sabut cuidar aquest vincle fins avui. Model i cantant ara s'aventura a viure l'experiència més sorprenent de la seva vida.



DIEGO PÉREZ



El vam conèixer a 'Dones i Homes i Viceversa' l'any 2016 i fa uns anys el vam tornar a veure a la televisió quan participava amb la seva exnòvia, Lola Mencía, a 'L'illa de les temptacions'. Ara és el seu torn.



JAIME NAVA



Després de veure'l participar a 'Mediafest Night Fever', el que fos jugador de la Selecció Espanyola de Rugby haurà de demostrar la seva supervivència a Hondures envoltat de companys amb qui conviurà dia rere dia.



ARELYS RAMS



La mare de Yulen Pereira, concursant de la darrera edició de 'Supervivientes' i actual parella d'Anabel Pantoja, està disposada a tot. Després de defensar el seu fill l?any passat per tots els platós de Telecinco, s?ha decidit a anar fins a Hondures per viure en primera persona l?experiència.



BOSCO BLACH MARTÍNEZ-BORDIÚ



És fill de Clotilde Martínez-Boirdú, germana de Pocholo, per la qual cosa pertany a una família que s'ha mogut entre grans personalitats del país... això sí, compte amb aquestes cares tan desconegudes perquè Ignacio de Borbón l'any passat, va aconseguir deixar-nos amb la boca oberta.



PATRÍCIA DONONOSO

La col·laboradora de televisió apareixia fa uns mesos a la nostra vida quan assegurava ser l'advocada de José Ortega Cano després d'haver redactat un comunicat en què el destre demanava perdó després del desafortunat comentari sobre el seu semen a 'El programa de Ana Rosa'. Des d'aleshores, Patricia ha donat molt de què parlar per les seves suposades relacions amb Albano o altres grans cares conegudes del nostre país.



Conduït per Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera, Ion Aramenti i Laura Madroño , 'Supervivientes 2023' arriba aquest dijous a les 22h.