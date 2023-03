Madonna i Josh Popper / Twitter

Madonna torna a tenir el cor ocupat després de conèixer Josh Popper , un boxejador de 29 anys, 35 anys menor que ella. Tots dos han estat vistos en un ring de boxa, i les imatges han corregut com la pólvora. El noi és un antic jugador de futbol americà de l'equip Arizona Cardenals, però no va tenir gaire èxit a la NFL, per la qual cosa va provar sort a la boxa.

Popper ha obert un gimnàs al cor de Nova York, el Bredwinners. Possiblement es van conèixer a través d'un dels fills de la 'Reina del pop', ja que era un dels deixebles del boxejador.

Aquesta bona notícia contrasta amb la maçada que ha patit l'última setmana amb la mort del seu germà, Anthony Ciccone, a l'edat de 66 anys, per culpa de les addiccions.