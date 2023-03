Catalunya pess pique shakira

La mudança de Shakira ja té data. Segons han revelat en exclusiva 'Las Mamarazzi' serà el proper 1 d'abril quan la cantant abandoni Barcelona per sempre per començar una nova vida amb els seus fills a Miami, lluny de Gerard Piqué.

Tot i que tot segueix depenent de si el delicat estat de salut del seu pare , William Mebarak -de 91 anys- li permet afrontar el llarg vol, la decisió està presa. Els plans de Shakira passen per instal·lar-se a la ciutat nord-americana en menys d'un mes, aprofitant les vacances escolars que tenen a principis d'abril els alumnes americans, el conegut com a Spring break. Una data perfecta perquè Milan i Sasha s'incorporin a la seva nova escola, un exclusiu centre internacional la matrícula del qual va formalitzar la colombiana després d'arribar a un acord de separació amb l'exfutbolista el mes de novembre passat.

Un conveni segons el qual Piqué ha accedit que Shakira es mudi a Miami amb els seus fills, als quals podrà veure sempre que ho desitgi i amb els quals gaudirà del 60% de les vacances dels petits, compensant així la manca de contacte a el dia a dia que té amb els nens en aquests moments.

No obstant, i malgrat que és dolorós per a l'exfutbolista separar-se de Milan i Sasha, la seva marxa de Barcelona és una cosa que Gerard té més que assumit i interioritzat i, com han revelat a 'El programa d'Ana rosa', tant ell com els seus pares Joan Piqué i Montserrat Bernabeu estan desitjant que arribi el moment per perdre de vista Shakira.

"La cantant fa molt que vol anar-se'n, però és que Piqué i la seva família també vol que se'n vagi ja perquè la tensió és tan gran que creuen que el millor remei és que com més aviat arribi el tarslat millor serà per a tots. S'han mentalitzat, tenen és clar que això passarà i tenen capacitat econòmica de viatjar a Miami sempre que vulguin per veure aquests nens" ha assegurat la periodista Sandra Aladro.

A més, una persona de l'entorn proper de Piqué ha parlat amb el diari 'La Vanguardia' per desmentir els rumors que l'exjugador va intentar tornar amb Shakira poc després de la seva ruptura - com asseguren diversos mitjans de comunicació i com la mateixa artista ha deixat entreveure en les últimes cançons, 'Session #53' i 'TQG' - i ha revelat que des de la seva separació "han sabut mantenir les formes de cara a la galeria però s'han emportat fatal i ara mateix ni es dirigeixen la paraula".

I és aquesta mala relació - que la colombiana també té amb els que van ser els sogres - el motiu pel qual tant Gerard com la seva família estan desitjant que arribi l'1 d'abril perquè, si tot marxa segons el que preveu, Shakira abandoni Barcelona per sempre.