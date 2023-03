El cantant, durant la presentació del biopic. Foto: Europa Press

Protagonista de diverses polèmiques en els últims temps, Miguel Bosé va ser la gran estrella de la jornada de dijous 2 de març, quan va presentar el seu biopic Bosé , en què fa un repàs a diversos episodis de la seva vida. "Estic al millor moment", va assegurar l'artista, que també ha tornat a la televisió com a membre del jurat del nou talent musical de Televisió Espanyola , Cover Night .

Bosé explica episodis personals en el termini comprès des que va decidir dedicar-se a la música fins al naixement dels seus fills Diego i Tadeo.

"És un projecte llarg, una aventura fantàstica que s'ha construït des de fa tres anys i per fi s'estrena a Espanya, a Llatinoamèrica es va estrenar el novembre passat", va apuntar el cantant, emocionat. A la posada de llarg, va estar acompanyat de familiars com Lucía i Paola Dominguín i la seva neboda Palito , algunes de les seves amistats, com Alaska i Mario Vaquerizo, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo i Antonia Dell'Atte .

La plataforma SkyShowtime serà el lloc on es podrà veure el biopic a Espanya.