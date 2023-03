Anabel Pantoja / @EP

Anabel Pantoja no guanya per a disgustos. Després de diverses setmanes de somni amb la seva tia Isabel Pantoja a Amèrica del Nord, ha estat posar un peu a Espanya i els problemes se li acumulen a la influencer. En primer lloc, el burofax que li ha enviat Luis Manuel, 'Pinocho', perquè se sotmeti a les proves d'ADN i demostrar que és el seu germà i fill de Bernardo Pantoja.

I encara no havia paït aquesta garrotada quan es retrobava per fi amb Yulen Pereira després de gairebé un mes sense veure's i l'esgrimista trencava amb ella després, presumptament, haver-li estat infidel amb una coneguda model amiga de Marta López Álamo, Melania Puntas . Així ho ha revelat Amor Romeira - íntima d'Anabel - aquest diumenge a ' Festa ', confirmant així els rumors de ruptura a la parella.

Tal com ha explicat la col·laboradora, la primera de Kiko Rivera es retrobava amb el seu xicot en un restaurant de la capital minuts després d'aterrar a Madrid dimecres passat, i va ser allà on Yulen va acabar amb la seva relació, deixant a la infuencer completament trencada .

Segons Amor, Yulen portaria tot el mes planejant com deixar Anabel i fins i tot Arelys Ramos sabia que el festeig del seu fill tenia els dies comptats abans d'anar-se'n a 'Supervivientes'; i per això la seva actitud tallant en negar-se a parlar de la neboda d'Isabel Pantoja a la primera gala del reality.

La decisió de l'esgrimista de trencar la seva relació ha agafat per sorpresa Anabel, amb qui fins i tot tenia un viatge planejat que ella esperava amb il·lusió. El motiu de la ruptura seria, segons es rumoreja, una suposada infidelitat de Yulen amb Melania Puntas, de la qual la sevillana se n'ha assabentat per Amor, quedant-se totalment destrossada: "Quan li truco per donar-li la informació que m'havia arribat ella trenca a plorar i em diu 'ara ho entenc tot perquè m'ha deixat'", ha revelat la col·laboradora, assegurant que la seva amiga no tenia ni idea que el seu xicot li havia estat deslleial fins que ella li ho va explicar.

Una ruptura sobre la qual Anabel, que és a Sevilla refugiada a casa de la seva mare, Mercedes Bernal, encara no s'ha pronunciat públicament, encara que ha esborrat totes les imatges que tenia amb l'esgrimista a les xarxes socials.