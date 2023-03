Maria Hervás / @EP

Tot i la seva llarga trajectòria al món de la interpretació, María Hervás està assaborint el moment més dolç de la seva carrera i, malgrat que la seva popularitat per al gran públic ha vingut pels seus papers en sèries d'èxit com 'El pueblo' , 'Machos alfa' o 'La cuinera de Castamar', la seva trajectòria al teatre li ha donat la més gran de les seves alegries.

Guanyadora del premi a 'Talento emergente' a la primera edició dels Premis Talía -els Goya de les Arts Escèniques'-, l'actriu ha estat una de les assistents a la gran festa dels nominats que s'ha celebrat aquest dilluns a Madrid i , amb el millor dels seus somriures, ha acabat per fi les especulacions sobre la seva relació amorosa amb Alfred García.

Van ser 'Las Mamarazzi' les que fa diverses setmanes van revelar que María i el cantant estarien vivint un incipient festeig i, malgrat la discreció de tots dos pel que fa a la seva vida privada, ja es comportarien com a parella en públic.

Una relació que ara l'actriu ha desmentit fent gala del seu sentit de l'humor: "Jo ric, sobretot, i fonamentalment, perquè és molt graciós. És la primera vegada que em passa, és clar, ia més d'una cosa que no és veritat".

"Veure la teva cara públicament amb paraules, decisions i coses que tu no has pres, és força heavy per una banda. D'altra banda, quan vaig començar a veure tot això, vaig pensar 'm'imagino que aquí la decisió a prendre està entre comentar-ho o no comentar res". És molt heavy el que m'has explicat. I és clar, també perquè entengueu, per preservar-me de cara al futur, amb qui sigui, quan sigui, he decidit que crec que el més saludable per a mi, la protecció més gran que em puc donar és no comentar res. Així que t'ho agraeixo", ha afegit, deixant clar que, encara que està "feliç" -i no per Alfred precisament- no pensa parlar de la seva vida privada d'aquí endavant.