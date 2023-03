Anabel Pantoja / @EP

No estan sent dies fàcils per a Anabel Pantoja . Dimecres passat, només aterrar de Puerto Rico després d'acompanyar la seva tia Isabel Pantoja a la seva gira per Amèrica del Nord, la influencer es retrobava amb Yulen Pereira i, lluny del que ella imaginava, l'esgrimista no la rebia amb afecte ni paraules d'amor , sinó tot al contrari. Reconeixent que no l'havia trobat a faltar durant la seva absència, que els seus sentiments per ella ja no eren els mateixos i que volia centrar-se en la seva carrera esportiva, trencava la relació , deixant a la influència en xoc i completament destrossada.

La ruptura saltava als mitjans aquest diumenge i, tot i que en un primer moment es va especular que Yulen hauria estat deslleial Anabel amb la model Melania Puntas, ell mateix s'ha encarregat de desmentir-ho: "Deixar d'inventar ximpleries" demanava aquest dilluns, en la reaparició pública després d'haver deixat la neboda d'Isabel Pantoja.

La influencer, per la seva banda, trencava el seu silenci a través de les seves xarxes socials i, amb la cançó de Karol G 'Demà serà bonic' confirmava la seva ruptura assegurant que tenint salut, feina i gent que la vol no li falta de res. A més, en conversa amb la periodista Leticia Requejo confessava que, tot i que no estan sent moments fàcils i no entén per què Yulen va trigar tant a trencar-hi si la decisió estava meditada des de fa temps, almenys segueix viva.

Després de diversos dies refugiada a la seva Sevilla natal amb la seva mare, Merchi Bernal, ha tornat a Madrid per complir diversos compromisos professionals i, trist encara que molt sencera, s'ha pronunciat per primera vegada sobre aquesta dolorosa garrotada amorosa que no esperava.

"No parlaré de res, d'acord? Jo intentant-me despistar i m'han enxampat aquí", ha assegurat resignada la influencer, deixant a l'aire què hi ha de cert en el que s'ha dit fins al moment de la seva ruptura amb Yulen. Anabel ha repetit diverses vegades que, encara que "entén" la feina de la premsa, "no contestaré a res". "No vull ser dolenta ni maleducada, però no t'atendré", ha afegit, admetent amb un "sí" que és un moment molt difícil per a ella.

"Ho sento però no et contestaré. Jo t'entenc, però em respectes? Ja m'ho has preguntat tot, ¿t'importa?", ha demanat visiblement molesta, sense aclarir si Yulen li va dir que ja no sentia el mateix per ella , i sense pronunciar-se sobre els rumors d'infidelitat de l'esgrimista.

"A la vida cal seguir" ha reconegut, afirmant amb un somriure que les manyagues de la seva mare han estat el millor per a ella aquests dies: "M'he menjat avui una olla que flipes. L'olla i l'ensalada de la Merchi, una alegria. De veritat, nois, de veritat. si m'enteneu, si us plau, que no parlaré res "D'acord? Perdona'm, sincerament" ha repetit, sense deixar anar ni penyora sobre la seva ruptura.

En un moment donat, i abans d'agafar un taxi per posar rumb al seu domicili, el subconscient ha traït Anabel i, després de la disculpa de la reportera per la paciència que ha tingut davant de les nombroses preguntes que li ha fet, la influencer ha confessat que “era un dia dur”. "Dies durs no em refereixo a vosaltres, vinga" ha intentat explicar sense convicció, deixant clar que de moment no pensa parlar del final de la seva relació amb Yulen. Dóna-li al play i no t'ho perdis!