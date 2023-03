Isabel Preysler es defensa afirmant que el Mausoleu és de la seva família/ @EP

L'enamorament d' Isabel Preysler i Miguel Boyer va ser tan fort que no van dubtar a apostar les seves vides a aquesta la seva unió, de la qual va néixer Ana Boyer . Tot i haver intentat unir les dues famílies no ho van aconseguir i la Laura, dies abans de morir, assegura que la seva relació amb Isabel sempre va ser “molt hipòcrita”.

Ella considerava que la nova dona del seu pare era “hiperpossessiva” i no li agradava que Miquel tingués contacte amb ningú fora del seu cercle. Ni tan sols, de manera que era la seva vida anterior.



Laura Boyer anhelava ser enterrada al mateix mausoleu que el seu pare. Però la col·laboradora Marisa Martín Blázquez va explicar al programa 'Festa' que Isabel Preysler s'hi hauria negat. “Un cop morta, Preysler i Ana Boyer van enviar per escrit el condol als fills de la Laura, però també van contestar a la seva petició amb una negativa”. Miguel Boyer va ser enterrat al cementiri de Sant Isidre, en una tomba familiar, però la seva vídua no desitja que una de les seves filles grans sigui enterrat amb ell.



Aurelio Manzano, també a 'Fiesta', va donar la versió d'Isabel: “Ella diu que aquest és un mausoleu familiar pertany als Preysler. Ella és qui ho paga”. La veritat és que la socialité va posar una condició perquè la Laura jeu a la cripta: ser incinerada. Si les restes de l'economista eren cremades, llavors sí que hi hauria lloc per a ella. Però els fills de l'aquesta no volien enterrar així la seva progenitora, per la qual cosa, al final, no es va arribar a un acord.



Després de la decisió d'Isabel Preysler de no complaure Laura en la seva última voluntat, els Boyer s'han oblidat d'Ana a l'esquela dedicada a la seva memòria. No hi ha rastre de l'advocada a la peça informativa que es va publicar el 4 de març al diari ABC. A l'esquela es llegien els noms dels quatre fills de Laura, i el del seu germà, Miguel Boyer Arnedo, sense fer cap menció a la seva altra germana, Ana.