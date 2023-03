Gata eviscerada i penjada d´una porteria - PACMA

El Partit Animalista Pacma ha denunciat l'aparició de dos cadàvers de gats, un dels quals és una femella que va ser eviscerada i penjada d'una porteria de futbol d'un IES de Jaén capital. A més, han localitzat un gat moribund i un altre viu amb la cua amputada pertanyents a colònies felines controlades al municipi de Jaén. En espera dels resultats de les necròpsies, es presumeix que, almenys, dos dels felins van ser enverinats i un tercer penjat i apallissat.



Segons ha informat Pacma en un comunicat, el 3 de març va aparèixer a les instal·lacions de l'Institut de Las Fuentezuelas una gata carei embarassada que ja havia estat trobada a faltar per la gestora de la colònia a què pertanyia. L'animal estava penjat amb cordes a una de les porteries de futbol i parcialment eviscerat.



Aquella mateixa tarda, un altre gat de la mateixa colònia va aparèixer amb la cua amputada també a l'interior de l'institut, "al qual només pot tenir accés l'alumnat i el personal del centre. Aquest gat va poder ser recollit i traslladat a una clínica veterinària per al tractament ferides i es recupera favorablement.



Poques hores més tard, un altre alimentador detectava el cadàver d'un altre gat amb símptomes d'enverinament, ia un segon encara viu però en estat de xoc als voltants del Museu Íber. L'animal va morir pocs minuts més tard en arribar a la clínica veterinària més propera.



Els gestors de colònies i el Partit Animalista han recriminat a l'Ajuntament de Jaén "l'escassa protecció que disposen per als animals al terme municipal" . Expliquen que, a més, en el cas d'urgències com la de l'enverinament, no disposen d'un servei d'atenció que doni cobertura durant el cap de setmana, i obliguen els gestors a traslladar els animals pels seus propis mitjans.



Davant d'aquests fets han demanat a l'Ajuntament de Jaén que iniciï les investigacions pertinents per aclarir l'autoria dels fets i depurar responsabilitats, així com considerar la possibilitat d'establir un servei d'atenció per a urgències també durant el cap de setmana.