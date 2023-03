Laura Escanes @ep

Nou episodi del podcast de Laura Escanes, 'Entre el cel i els núvols', que en aquesta ocasió ha rebut Jorge Lorenzo. Íntims amics des que van coincidir a 'El Desafío', la influencer s'ha sincerat amb el cinc vegades campió del món de motociclisme i, com poques vegades l'hem vist, ha parlat a cor obert sobre la seva ruptura amb Risto Mejide .



Com cada dimarts, la catalana ha demanat al seu convidat que es mulli i expliqui els seus 'hot takes', i el pilot ha començat explicant el seu: "Em vaig enamorar per primera vegada als 17 i va durar un any i mig i vaig dir: ' Amb el meu estil de vida, les carreres... vull gaudir de tot i fins que em retiri no crec que em torni a enamorar, i el 2015 em vaig tornar a enamorar”.



Laura, per la seva banda, ha confessat entre rialles que “sempre deia: '¡Ni de conya pujaré en una moto amb algú!' perquè em feia por i de sobte va aparèixer un noi i em vaig pujar"; i, després de l'apreciació del seu amic del que pot fer l'amor o la passió, la instagrammer ha assegurat que encara que "al principi en una relació és tot passió, després se'n va i després torna, perquè veig parelles de 60 anys i els veig enamoradíssims”.



I ficats en matèria, i després de revelar què van pensar l'un de l'altre quan es van conèixer a 'El Desafío' - Jorge ha revelat que va pensar que era una "pija" i una mica "superficial" - la influencer ha mirat enrere per parlar dels seus inicis amb Risto, quan ella només tenia 19 anys: "Quan vaig començar amb la meva exparella, jo estava estudiant i treballava molt poquet i de sobte anàvem a restaurants que jo no em podia permetre i li deia: 'Mira, prefereixo que estiguem a casa i demanem alguna cosa, perquè jo no puc pagar aquest restaurant', i ell em va dir alguna cosa, que jo ara en la meva situació actual en què econòmicament em va bé, ho entenc i era: 'És que la Laura, si ara tu no pots, jo t'estic convidant perquè em ve de gust, i sé que si tu en un moment pots ho faràs per mi. Ho compartim junts i vivim aquesta experiència junts'", ha revelat.



I ha estat després de preguntar a l'expilot si es veu enamorat de nou i formant una família, i si creu en l'amor per a tota la vida, quan la Laura s'ha obert en canal i s'ha sincerat sobre la seva separació del presentador el mes passat setembre després de 7 anys junts i una filla de tres, Roma, en comú.



"Jo abans creia en l'amor per a tota la vida i volia estar tota la meva vida amb ell. Si he decidit casar-me i tenir una filla amb algú és perquè, per a mi, era per a tota la vida" ha revelat, reconeixent que "cada vegada crec menys”.



"Dic: 'Si no ha pogut ser i hem tingut una filla... crec que se'm fa bola'. Jo era molt feliç, però va arribar un moment que no ens fèiem feliços" ha afegit, deixant entreveure un dels motius que podrien haver propiciat la ruptura: "La diferència d'edat no és un problema si teniu el mateix moment vital".



Tot i això, i malgrat la proximitat i la complicitat que destil·la amb el seu amic Jorge Lorenzo, ni una paraula sobre la persona que li ha tornat la il·lusió en l'amor, el cantant Álvaro de Luna, a qui va conèixer poc abans d'anunciar la seva separació de Risto i amb qui, sis mesos després, viu un dels millors moments de la seva vida. Explicarà alguna cosa sobre la seva nova relació en el proper episodi d''Entre el cel i els núvols'?