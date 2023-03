La cantant, en un acte públic. Foto: Europa Press

Després de les dures paraules i crítiques de Jorge Javier Vázquez a Alaska i Mario Vaquerizo, s'esperava la reacció d'algun dels membres de la parella. I ha arribat.

La cantant, en un acte públic, va assegurar que no li ha molestat el que el polifacètic badaloní ha escrit al bloc. "No em sento retratada", va dir, després de les preguntes dels mitjans de comunicació.

"No hi ha res a afegir, ell ha escrit un article i és la seva opinió". "No em va sorprendre, tampoc m'ho esperava, però moltes vegades pots llegir per darrere les coses i visc en aquest món" ha explicat, intentant treure ferro a la situació.