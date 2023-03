Elionor es convertirà en la primera dona capità general dels tres Exèrcits. La presència actual de la dona a les Forces Armades és del 12,9%. | @EP

La vida a l' Acadèmia General Militar de Saragossa --on ingressarà la princesa Leonor el curs que ve-- està regida per unes estrictes normes de disciplina i jerarquia que s'apliquen el dia a dia per als cadets. Habitacions compartides , règim intern, exercicis de foc real i exigents proves físiques són algunes de les coses que viurà la primogènita dels Reis a partir del pròxim mes d'agost.

"La vida diària del cadet està marcada per l'exactitud en tots els actes i l'observança de les regles de disciplina, jerarquia i unitat, característiques aquestes indispensables per aconseguir la màxima eficàcia de les Forces Armades ".

Així es presenta l'acadèmia per a oficials de l' Exèrcit de Terra , que tindrà el curs vinent la princesa Leonor entre els seus alumnes. Segons ha anunciat aquesta setmana el Govern, la primogènita dels Reis iniciarà a l'agost la seva formació militar amb un primer any a Saragossa, dividit entre el primer i segon curs, al qual seguiran dos anys més a les escoles de l' Armada i de l' Exèrcit de l'Aire .

Les normes per als nous alumnes es resumeixen en una sèrie de "virtuts militars" compendiades al 'Decàleg del Cadet' , que reuneix les que es consideren regles fonamentals per als futurs membres de les Forces Armades.

En arribar a l'Acadèmia, Leonor, juntament amb la resta dels seus companys, serà enquadrada al I Batalló de Cadets i coneixerà els comandaments militars que estaran al capdavant de la seva instrucció. Aleshores comença un mòdul d'adaptació a la vida militar i els alumnes són allotjats en cambretes amb capacitat per a dues, quatre o fins a dotze persones; passen per la perruqueria, se'ls lliura el seu equip militar bàsic i comencen amb les primeres sessions d'ordre tancat.

CAPS DE SETMANA LLIURE SI NO ESTÀS DE MANIOBRES O ARRESTAT

Fonts militars han explicat que el règim és d' internat , amb un programa habitual, es desenvolupa de dilluns a divendres, amb els caps de setmana lliures tret que els alumnes estiguin de maniobres o arrestats .

A més, els alumnes dels centres docents de les Forces Armades tenen dret a una retribució mensual que ronda els 400 euros durant els dos primers cursos i els 600 a partir del tercer ; encara que el Palau de la Zarzuela ha precisat que la princesa hi renunciarà .

Encara que el Govern i la Casa del Rei han dissenyat un currículum específic per a la princesa , una part important de la formació militar passa per la seva instrucció "com a combatents" i les pràctiques en el comandament de petites unitats.

Per això, Leonor haurà de sumar-se a activitats tan diverses com marxes, recorreguts topogràfics, exercicis de tir o exercicis de foc real ; tot en ambient tant diürn com nocturn, i amb les condicions climatològiques que hi hagi en aquell moment.

La preparació física es considera un dels aspectes fonamentals de la formació dels militars, amb l'objectiu de " crear hàbits esportius en els alumnes i iniciar-los en diferents esports militars", com ara orientació, patrulles de tir o pentatló militar.

REQUISITS D'ACCÉS PER ALS COMPANYS DE LA PRINCESA

En qualsevol cas, els companys de Leonor ja hauran d'haver superat unes proves estrictes abans del seu accés a l'acadèmia, obligatòries i eliminatòries. En concret, hauran de demostrar el seu bon estat físic, aconseguint assolir la marca mínima en proves de salt vertical, flexions, velocitat, resistència i natació.

Però un filtre anterior el marcarà la nota obtinguda a l' EBAU , ja que les acadèmies d'oficials de les Forces Armades exigeixen per a l'accés una nota de tall alta, similar a la de moltes enginyeries. En concret, a l'últim curs de l'acadèmia de l' Exèrcit de Terra, la nota de tall per als que seran els primers companys de la princesa va ser de 12,2 . Pel que fa a l' Armada , la nota de tall va ser de 12,3 i, en el cas de l' Exèrcit de l'Aire , del 12,7 .

ELS REIS PODRAN ACOMPANYAR-LA EL PRIMER DIA

Els alumnes que van ingressar a l'Acadèmia General Militar de Saragossa a l'últim curs es van incorporar el dia 17 d'agost. Van ser un total de 405 cadets que havien obtingut plaça mitjançant la modalitat d'ingrés directe. I a més, va ser el primer curs que va poder recuperar la normalitat després de la pandèmia i el primer dia van tenir l'oportunitat de recórrer les instal·lacions del centre amb els seus familiars.

La ministra de Defensa, Margarita Robles , va remarcar que Leonor es convertirà en la primera dona capità general dels tres Exèrcits. La presència actual de la dona a les Forces Armades és del 12,9% , en ascens des que l'any 1999 s'aprovés la seva incorporació a la milícia sota el principi d'igualtat "amb totes les conseqüències".

No obstant això, el percentatge és superior durant els darrers anys a les acadèmies militars. L'any 2021, segons dades oficials del Ministeri de Defensa, el nombre total de dones ingressades va augmentar un 6,5% respecte a l'any anterior. A més, en els darrers cinc anys, el percentatge de dones que van sol·licitar participar en els processos selectius va passar de ser l'11% del nombre total d'aspirants al 19%.