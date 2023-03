Omar Montes / @EP

El cantant Omar Montes va anar al programa 'Déjate querer' i va ser entrevistat per Paz Padilla, on va demostrar la seva humilitat i naturalitat davant de tots els espectadors. Com és costum, l'artista es va obrir en canal i va confessar detalls de la seva infantesa dura. En aquesta ocasió, va parlar d'aquells anys durs que, malgrat haver arribat al cim professionalment i viure ara amb una comoditat impensable, no se li han oblidat.

Amb la veu entretallada, però sense pèls a la llengua, Omar li confessava a Paz que la zona on es va criar "era un barri complicat" i que tant la seva família com ell "hem passat força fatiga" perquè "em crie en unes barraques amb la meva àvia, el meu avi i la meva mare”.

Pau incidia aquests anys i Omar li posava d'exemple que "tenia el meu barretet blau en què em banyaven al pati i em veien tots els nens", deixant a entreveure la delicada situació que va passar de petit. De fet, li assegurava a la presentadora que "de vegades, si per exemple menjaves, no sopaves".

"La meva mare s'ha tornat boja demanant ajuda, una altra cosa és que no l'ajudessin tot el que necessitava ja que hi ha molta gent necessitada i més en aquells barris" explicava el cantant, que explicava que finalment "van llençar les barraques" i va ser llavors quan van aconseguir tenir un habitatge: "ens van donar un pis a Carabanchel".