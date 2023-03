Aldón, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Soltera des d'octubre, recentment han tornat a aparèixer rumors sobre una possible relació d' Ana María Aldón. I és que segons Fiesta, durant la festa d'aniversari de Luis Rollán , Aldón va estar pràcticament tota l'estona amb un fisioterapeuta anomenat Pedro Pizarro.

Segons Alejandra Rubio, "es va acostar a parlar amb ella molt simpàtic i durant la nit es van anar coneixent. Hi ha molts companys que els van gravar i ella ja sabeu com és, reia, encara que jo el vaig veure per la feina molt més a ell que a ella".

De fet, la mateixa Aldón, present al plató, ha assegurat que "és un noi molt apostat, molt 'apanyao', molt mono, i el vaig veure només ahir, però no sé quin interès pot tenir el xaval en mi", ha afegit, jugant a distracció entre rialles quan la conductora del programa, Emma García, li ha preguntat si li va agradar el fisioterapeuta i si es plantejaria tenir alguna cosa amb ell en un futur.