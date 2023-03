Amor Romeira / Instagram @ amorromeira

Amor Romeira , íntima amiga d' Anabel Pantoja , va ser qui va confirmar públicament, al plató de 'Festa' i després de dies de rumors, que la neboda d'Isabel Pantoja havia trencat amb Yulen Pereira . L'artista va revelar que l'esgrimista havia deixat la influencer només posar un peu a Espanya després d'un mes de gira per Amèrica amb la seva tia.

Tres setmanes després, i mentre les versions sobre la ruptura no deixen de succeir-se, Amor ha carregat contra l'exnòvio de la seva amiga, titllant-lo de " cínic " i confirmant que, tal com ha assegurat la revista 'Lecturas', tenia planejat deixar a Anabel des de fa dos mesos: "Ha estat un cínic total. Ho tenia planejat durant tot un viatge de treball de la seva parella i quan arriba se'n dirà amb ella i en ple sopar, que els seus amics se n'han anat li deixa anar: 'tinc que explicar-te alguna cosa, et deixaré'".

"Em sembla d'una persona dolenta… Prefereixo que em enviïs un missatge i em facis veure una realitat, que no que jo estigui amb una il·lusió de comprar un regal, d'arribar, del viatge que tenien a París" ha afegit. A més, per a Amor l'actitud de Yulen "es veia venir". "La mare va ensenyar la poteta de parasit de la família Pantoja, jo vaig ser una de les més dures quan va ser a 'Supervivientes' i al final ens han donat la raó, la mare a la televisió, el pare donant declaracions i Yulen situat al mapa "A qui a qui importava la vida de Yulen abans, a qui importava l'esgrima? Anabel el va posar al mapa i ara tenim nous paràsits de la família Pantoja", sentencia.

Tot i que l'artista creu que a Yulen sí que li ha "agradat i atret" la prima de Kiko Rivera , Amor ha explicat que "tinc converses d'amics íntims de Yulen que em deien que fos de 'Supervivents' ell ni es fixaria de Anabel… és més, ni li faria bola”. "El seu prototip no té res a veure amb Anabel, però ella no va ser a punt quan va sortir, no va veure venir el que passaria, ho vam veure tothom que l'avisem quan una relació ni ha sorgit i ja una part de la família es ha fet un polígraf, plató, parlant de la Pantoja, de Cantora, que si li agrada com a cantant… foge, Simba, què fas quedant-te aquí… si ja estàs veient que la família de qui serà el teu suposat nuvi està fent tele costa del teu cognom… Sorry, baby", afegeix, deixant clara la seva opinió tant de Yulen com de la família.