Arxiu - Shakira

Nou revés per a Shakira . Mentre ultima els detalls de la seva mudança a Miami pendent de la delicada salut del seu pare, William Mebarak -ja que si el seu estat no li permet viatjar, la colombiana no abandonarà Barcelona el proper 1 d'abril com fa mesos que planeja- la cantant ha patit un altre dels ensurts més grans de la seva vida. La seva mare, Nidia Ripoll, era ingressada d'urgència a un hospital català el divendres 17 de març després de patir una trombosi en una cama.

Tal com ha revelat 'Telemundo', l'exsogra de Gerard Piqué va començar a sentir-se malament quan era al seu domicili i va decidir traslladar-se a urgències perquè li veiessin els metges de confiança. Després de fer-li diverses proves li van comunicar que havia patit un trombe en una cama i, encara que havia estat detectat a temps i no s'havia expandit a altres parts del seu cos ni havia arribat al cervell -el que hauria estat força més greu- el millor és que es quedés ingressada a l'hospital.

Tot i que diferents mitjans de comunicació han assegurat que Nidia Ripoll continuaria ingressada en aquests moments, fonts properes han confirmat que la mare de Shakira va rebre l'alta hospitalària aquest dilluns i es recupera favorablement al seu domicili.

Un ensurt que hauria afectat profundament la cantant que, malgrat els èxits aclaparadors que està aconseguint amb els seus últims temes -'#Session 53' amb Bizarrap i 'TQG' amb Karol G han polvoritzat tots els rècords- travessa un complicat moment personal ja no tant per la seva tensa relació amb Piqué -ni tan sols es dirigeixen la paraula malgrat els dos fills que tenen en comú- com per la salut dels seus pares, que podrien endarrerir una vegada més la seva anhelada mudança a Miami per deixar enrere per sempre la seva etapa a Barcelona.