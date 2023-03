Bad Bunny / Arxiu

No tot són bones notícies per a Bad Bunny. El seu èxit musical amb el seu àlbum Un estiu sense tu s'ha vist entelat amb la demanda de la seva exnòvia, Carliz de la Cruz, que reclama almenys 40 milions de dòlars per drets d'imatge, drets morals d'autor i danys i perjudicis.

La jove boricua, que es va llicenciar com a advocada fa un parell d'anys, va arrencar aquesta demanda pel fet que el cantant porto-riqueny va utilitzar "Bad Bunny baby" en diversos temes sense la seva autorització. El 2015, quan eren parella, "van decidir que seria una idea captivadora" que Benito Antonio Martínez Ocasio, el nom real de l'artista, inclogués la paraula "baby".

"Amb la intenció que la frase 'Bad Bunny baby' fos més original encara, tots dos van tenir la idea que el millor és que s'enregistrés amb la veu de Carliz, la seva nòvia", s'explica a la demanda presentada al Tribunal de Primera Instància de Sant Joan. Ella va accedir i el va gravar amb el telèfon.

El 2017, Bad Bunny va llançar el seu tema Pa'ti , en què es va utilitzar l'enregistrament "sense el seu consentiment, ni autorització per escrit". També es va utilitzar a la cançó Dos mil 16, del seu últim àlbum, per la qual cosa ella al·lega que "se sent preocupada, angoixada, aclaparada i ansiosa" perquè "milers de persones comenten directament a les xarxes socials de Carliz, així com cada vegada que acudeix a qualsevol lloc públic, sobre el 'Bad Bunny Baby'".

La parella va començar el seu festeig el 2011, i van arribar a tenir fins i tot plans de casament el gener del 2016, quan l?artista li va demanar matrimoni. Tot i això, la trajectòria professional de tots dos es va interposar en el seu camí i van acabar separant-se definitivament el 2017.