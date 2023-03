Chenoa / @EP

Sembla que la relació dels concursants de la primera edició d' Operación Triunfo cada cop és més inexistent. Fa tan sols uns dies, Manu Tenorio confessava que el grup de Whatsapp dels triomfits havia desaparegut del tot, però Nuria Fergó es va encarregar de desmentir aquesta informació i va assegurar que, tot i que no parlin cada dia, segueix existint: “El grup està, està aturat”.

En la presentació de la nova edició de 'Tu cara me sona', Chenoa es va mostrar reticent en parlar del suposat grup de Whatsapp d'Operación Triunfo, assegurant que fa anys que ella no pertany: "Ah. Jo és que fa dos anys o tres, fa molt que no hi sóc".

La cantant no vol ni sentir a parlar dels que un dia van ser els seus companys i, evitant revelar si hi manté relació: "Vinga, fins després". Pel que fa a la seva activitat en xarxes socials, la cantant confessa que els ha anat agafant el gust: "A mi les xarxes socials sí que m'interessen. Sempre he estat ficada a xarxes socials, no tinc cap problema".