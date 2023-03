Miguel Ángel Silvestre amb la seva nova xicota / Foto: @EP

Abrigat al màxim pel fred a la nit madrilenya, l'actor s'ha deixat veure molt ben acompanyat pels carrers de la capital amb una dona desconeguda amb qui ha desfermat tota la seva passió. Sempre molt discret amb la seva vida privada, Miguel Ángel Silvestre intenta allunyar el focus mediàtic del seu dia a dia i és que, convertit en un dels actors més reconeguts a nivell internacional, prefereix guardar-se una parcel·la de la seva vida a la més estricta intimitat. En aquesta ocasió vam poder veure l'actor en la faceta més natural i afectuosa amb què és la seva nova parella.

Tot i que de moment l'actor no ha confirmat públicament que el seu cor estigui de nou ocupat, la veritat és que aquestes imatges confirmen la nova relació sentimental d''El Duque'. Lluny d'amagar-se, Miguel Ángel i la seva noia van passejar pel centre de la capital madrilenya com qualsevol altra parella d'enamorats i és que tots dos van fer malbé simpatia i mostres d'afecte durant tota la cita.

Aprofitant la trobada per passejar la mascota de la jove, Miguel Ángel va agafar la seva parella per l'espatlla, per la cintura i fins i tot pel darrere mentre caminaven cap al restaurant on també van compartir estovalles. Després de diverses hores, la parella va sortir d'allò més relaxada per marxar de tornada a casa gaudint d'un agradable passeig.