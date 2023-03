Rosalía i Rauw Alejandro / @EP

Dia especial per a Rosalía i Rauw Alejandro , que després d'una setmana d'espera, han llançat aquest divendres el seu primer treball musical junts -compost per tres cançons molt especials que resumeixen la seva relació-, i han aprofitat el vídeoclip oficial de Beso per anunciar el seu compromís matrimonial.

Lluny de les publicacions a Instagram amb què altres celebrities anuncien una cosa tan important com el casament, la parella de cantants han decidit revelar al món que aviat es convertiran en marit i dona d'una manera tan original com inesperada... Amb Rosalía, sense poder contenir les llàgrimes, mostrant l'impressionant anell de compromís que li ha regalat el porto-riqueny al final del videoclip.

Un crit a l'amor en què, durant els 3 minuts i 21 segons que dura la cançó, la parella presumeix de la seva felicitat i de com estan d'enamorats amb un malbaratament de petons, carícies, rialles i abraçades que acaba amb l'artista catalana, molt emocionada, mostrant la joia amb què Rauw Alejandro li ha demanat matrimoni abans d'exclamar "Ai Déu meu! I tot el rimmel aquí corregut", mirar el seu promès amb cara d'adoració i besar-lo mentre li diu un tímid "t'estimo ".

Un anell de compromís d'or blanc presidit per un enorme diamant central flanquejat per 6 diamants més petits enfilats en forma de triangle. Impressionant, clàssic i elegant.

Un casament que encara no sabem quan tindrà lloc i que la parella ha anunciat després de 3 anys de intensa relació a què ara posen el colofó no només amb el seu compromís sinó també amb el llançament del seu primer projecte musical junts.