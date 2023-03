Alba Carrillo @ep

Tot i que l'huracà ' Jorge Pérez ' va quedar enrere Alba Carrillo no s'oblida del col·laborador, amb qui va protagonitzar una de les nits d'amor més sonades del 2022 i sobre el qual ara ha revelat una sorprenent exclusiva: Viuran molt a prop!



I és que tot i que ni el càntabre ni la seva dona, Alicia Peña, volen sentir a parlar de la model, i s'especula que Jorge l'hauria vetat als debats de 'Supervivientes' en què col·labora, han decidit començar una nova etapa a Torrelodones, localitat madrilenya on resideix Alba fa anys. Es produirà el retrobament tard o d'hora?



Així ens ho ha explicat l'ex de Feliciano durant l'estrena del musical 'Aladdin' a Madrid: "Crec que es mudarà a viure al meu poble. M'ho ha explicat una amiga que li ha llogat la casa. Serem veïns , ens trobarem al parc” ha assegurat divertida, deixant clar que ella no tindria cap problema a coincidir amb Jorge malgrat el que va passar entre ells. "Em va decebre com a persona, però a aquest sí que no li tinc cap mena d'acritud ni res. Ja va passar i perfectament podria retrobar-m'hi sense problema" confessa.



"Serem veïns, i si el veiés li diria 'hola què tal'" ha afegit entre rialles, afirmant que encara que l'exguàrdia civil "és clar que sap" que ella viu a Torrelodones ha decidit començar una nova vida amb la seva família allà , a escassos quilòmetres de casa seva, "perquè al meu poble es viu divinament".



Reconeixent que està "divinament" Alba ha deixat entreveure que ha pogut conèixer algú especial a qui, no obstant, no presentarà fins que la cosa vagi més de debò: "Jo mai estic sola, sempre tinc coses, però no és oficial. Quan sigui oficial, m'imagino, el trauré de casa. Jo no ho amago, que ho vegi tothom".



Una indirecta a Santi Burgoa, que tot i que durant els dos anys i mig que va durar la seva relació no va voler anar amb ella a cap acte públic -perquè assegurava que no li agradava la premsa rosa- sí que va acompanyar Vanesa Romero al festival de cinema de Màlaga, posant amb l'actriu molt enamorat. Una actitud que la model reconeix que li va fer “molta gràcia perquè ell volia ser discret”. "És una cosa molt rara" assegura, ironitzant que "em va agradar veure dos grans actors presentant una de les seves pel·lícules. Ah no, que no hi anaven".



"Vanesa no em fa pena perquè cadascú es fica a les albergínies que vol, però em sembla ficció total. Santi és una taca al meu expedient, i l'altre dia vaig veure que també pot fer de 'show man' dolent, dels quals vas begut a les 5 del matí, també ho pot fer això” afirma, deixant entreveure que no es queda amb res positiu dels seus gairebé tres anys d'amor amb Santi.