Hiba Abouk / @EP

Un mes després de la imputació d' Achraf Hakimi per part de la Fiscalia francesa per la presumpta violació d'una noia a casa seva a París el 25 de febrer passat, Hiba Abouk ha trencat el silenci.

A través d'un comunicat publicat al seu Instagram , reconeix que ha estat "en xoc" i ha necessitat aquest temps per pair el que ha passat, l'actriu ha pres la paraula per anunciar el divorci del futbolista marroquí -una decisió que ha assegurat que va prendre abans que passés la suposada agressió sexual- i confessar que "sempre he estat i estaré al costat de les víctimes", en el que sembla una clara manifestació del seu posicionament al costat de la noia de la qual presumptament va abusar el seu encara marit.

"Avui em sento al deure de fer públic aquest comunicat per manifestar el meu estat d'ànim i aclarir en primera persona les informacions errònies que circulen. I tot i que en determinats temes o assumptes delicats el silenci pot afavorir, tinc la necessitat peremptòria d'explicar-me" comença el comunicat que, com Hiba assenyala, ha decidit fer públic “per així poder reprendre la meva vida personal, pública i professional de la manera menys perjudicial i traumàtica possible, protegint per sobre de tot els meus fills que són, com no pot ser de una altra manera, la meva absoluta prioritat”.

"La realitat és que feia ja un temps que, després de meditar-ho molt, el pare dels meus fills i jo vam prendre la decisió de posar fi a la nostra relació de parella, molt abans dels fets esdevinguts en què m'he vist involucrada mediàticament i dels quals sóc totalment aliena" ha afegit, deixant clar que va ser "després de prendre la decisió de separar-nos legalment i deixar de conviure, en espera dels tràmits de divorci" quan suposadament va tenir lloc la violació per la qual Achraf ha estat inculpat formalment per la justícia francesa.

Un cop dur al qual la protagonista d''El Príncipe' també ha fet esment: "Qui imaginaria que a més d'enfrontar-me al conegut dolor que comporta una separació, i acceptar el duel que comporta el fracàs d'un projecte familiar al qual m'havia fet entregat en cos i ànima, m'hauria d'enfrontar a aquesta ignomínia". "He necessitat temps per pair aquest xoc", confessa.

Finalment, i abans de demanar respecte per a la seva intimitat i la dels seus fills -Amín i Naím, de 3 i 1 anys- "en aquestes delicades circumstàncies" i agrair "el suport, l'afecte i el respecte" que ha rebut al últim mes, Hiba ha deixat entreveure que creu la versió de la jove que ha acusat de violació el seu fins ara marit amb unes demolidores paraules per al futbolista: "Vaga recalcar que a la meva vida sempre he estat i estaré del costat de les víctimes , per tant, atesa la gravetat de l'acusació només ens queda confiar en el bon fer de la justícia”.