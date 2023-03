Antonia Dell'Atte @ep

Aquest dimarts ens assabentàvem a última hora del dia que Ana Obregón s'ha tornat a convertir en mare amb 68 anys d'un nen per gestació subrogada a Miami gràcies a la portada que la revista ¡HOLA! avançava. Avui, n'hem sabut molts més detalls. L'actriu roman en un apartament de lloguer als Estats Units amb el nadó i ja ha trencat el silenci: "Ens van agafar! Va arribar una llum plena d'amor a la meva foscor. Ja no tornaré mai a estar sola. HE TORNAT A VIURE".



Les reaccions a la bomba de HOLA! no han trigat a arribar-hi durant el dia d'avui. De fet, aquest procés ha obert dos debats a Espanya: en primer lloc la gestació subrogada i també l'edat en què s'ha tornat a convertir en mare, en aquest cas 68 anys.



Antonia Dell'Atte no ha volgut ser menys que ningú i també n'ha mostrat l'opinió. Això sí, la veritat és que no ha tingut cap pudor a explicar què li ha semblat que l'Anna hagi estat mare d'una nena als 68 anys. Sense sorpresa per a molts dels seus seguidors, ja que no es talla mai a l'hora de fer declaracions, ha deixat clar que no està d'acord amb la decisió de l'actriu.



La model es troba també a Miami amb el seu fill: “gaudint amb el meu fill: the simple The Best @clem2leq, “un regal de Déu”” i atenció! perquè sense anomenar-la s'hi ha referit amb desqualificatius: "M'agrada #miami que és tan gran que pots evitar de trobar-te amb persones “patètiques i insuportables“ i sobretot egoista i egocentrisme... Fugir sempre!! Mamma mia" ha confessat a través del vostre perfil d'Instagram.



Tot i que Ana i Antònia van enterrar la destral de guerra durant el tractament d'Aless Lequio, la veritat és que tot va esclatar pels aires quan després d'un episodi de 'Lazos de Sangre' en què l'exmodel deixava a entreveure que havia patit maltractaments per part d'Alessandro Lequio, l'actriu utilitzava les xarxes socials per defensar el pare del seu fill.