Aldón ha abandonat Playa Royale. Foto: Instagram (@gemaaldon)

La gala de Supervivents del 29 de març va tenir com a episodi més destacat la sortida de Gema Aldón. Tot i que la seva mare, Ana María, la va convèncer que no abandonés el concurs, els metges han decidit evacuar-la de l'illa.

La raó, el dolor que té al colze després de fer-se mal en una de les proves, i que ha arribat a assegurar que és, fins i tot, més dolorós que el moment en què va donar llum a la seva filla.

Aldón serà sotmesa a diferents proves (entre elles una ressonància magnètica) per conèixer l'abast de la seva lesió i veure si pot continuar al concurs. "Sou persones increïbles, us portaré amb mi sempre. Us espero fora a tots”, va dir, abans d'abandonar Playa Royale.

La seva marxa, aleshores, cal veure si és definitiva o temporal.