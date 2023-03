Alessandro Lequio / @EP

Cridatiu canvi d'actitud a Alessandro Lequio respecte a la sorprenent decisió d'Ana Obregón de convertir-se en mare per maternitat subrogada als 68 anys d'una nena que, per a molts, ha vingut a tornar-li les ganes de viure que va perdre amb la mort del seu fill Aless al maig de 2020.

Si aquest dimecres, després de la publicació a la revista Hola! de les imatges de la biòloga abandonant el 22 de març -ja que la seva filla va néixer el 20- l'hospital de Miami amb la seva petita Ana als braços, l'italià es limitava a assegurar que ell ho sabia "tot" sobre els plans del seu ex ia deixar clar que és un tema sobre el qual no pensava pronunciar-se "ara ni mai", avui s'ha mostrat molt parlador a 'El programa d'Ana Rosa'.

Incapaç de dissimular el seu disgust, Lequio ha afirmat que "és normal" que la maternitat tardana de la presentadora i per gestació subrogada -que ha provocat duríssims atacs contra ella- "creu un estat d'opinió i cal respectar-ho".

"És inevitable" afegia al tractar al programa les crítiques que Ana està rebent per convertir-se en mare de nou als 68 anys, deixant entreveure que ell tampoc no està d'acord amb la seva decisió: "Hi ha pares amb 60 i tants anys, però són pares sols o amb parella? I quines edats tenen les seves parelles? Perquè Papuchi va ser pare amb 90 però la seva dona en tenia 40", ha respost a Beatriz Cortázar quan aquesta ha criticat que no es mesuri igual als homes i a les dones que tenen un fill grans.

A més, i per a sorpresa de tots, Lequio ha reculat i ha revelat que "no sabia tot" allò relacionat amb la maternitat d'Obregón. "M'està explicant coses de les quals no estava al cas evidentment. El meu coneixement arriba fins a cert punt" ha explicat, revelant que "va ser recentment quan vaig tenir coneixement de tota aquesta història. Hi ha un tràmit intermedi del qual no en sabia res i m'he assabentat ara".

Respecte al secretisme amb què Ana ha portat els seus plans de tenir un nadó -s'ha dit que només ho sabien les seves germanes Celia i Amalia i el mateix Alessandro- l'italià ho ha posat en dubte i enfadat ha deixat clar que “tots els que envolten Ana parlen". "Ningú es creu que Susana Uribarri i Ra no sabessin res" ha assegurat, deixant clar que si s'ha filtrat la notícia no ha estat per ell: "Jo no he explicat res i ella ho sap".

Poc després, Ana Rosa ha preguntat directament a Lequio si tot això li està remenant el dolor terrible per la mort del seu fill Aless. Una cosa que molt afectada ha reconegut: "Sí, per descomptat. La meva bandera sempre ha estat el silenci i seguirà sent el silenci. Som diferents. L'Anna està feta d'una manera ; ningú és millor, però vivim les situacions d'una manera diferent perquè estem fets d´una pasta diferent”.

"Cadascú ho viu d'una manera. Jo ho va venir més íntim i Ana d'una manera més oberta, i la veritat és que m'encantaria ser més com ella però no... la gent que em coneix i sap i coneix la relació que jo tenia amb el meu fill, llavors pot entendre com jo puc estar” ha confessat trencat, admetent que és “impossible” deixar de pensar “un segon de la seva vida” en la falta d'Aless.

Finalment, Alessandro ha titllat Ana de ser una " contradictòria " i de no entendre les declaracions que va concedir a 'Icon', del diari 'El País' fa tan sols 17 dies assegurant que estava fumant més que mai perquè ja no li importava el que li pogués passar. "No s'entén si en pocs dies naixeria la nena. Jo crec que ho ha fet per despistar", ha afirmat.

Després del programa, l'italià s'ha reafirmat en les declaracions, assegurant que està convençut que algú de l'entorn d'Ana va filtrar la maternitat a la premsa: "Cristina Tárrega fa tres setmanes em va preguntar per això així que això vol dir que d'alguna part havia d'haver sortit, no?".

"Pensava que només ho sabíem les seves germanes i jo i mira, hi ha més gent" ha afegit, carregant sense anomenar-los contra dos dels millors amics de la presentadora, Susana Uribarri i Raúl Castillo 'Ra' en deixar clar que "em molestes totes aquestes persones que surten dient 'jo no sabia res', 'que ho vaig saber ahir'… No, segurament no és així”. A més, encara que la seva intenció és "no parlar més del tema", sí que ha aclarit que no s'ha mostrat crític per l'edat a què Ana ha decidit tornar a ser mare: "No, en absolut. Això és una interpretació vostra. Jo no he dit res ni diré res, gràcies” ha conclòs, deixant a l'aire si està feliç per Anna.