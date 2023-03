Carmen Lomana / @EP

Si alguna cosa caracteritza Carmen Lomana és no tenir pèls a la llengua i dir sempre el que pensa. I amb la polèmica generada per la maternitat subrogada d'Ana Obregón als 68 anys no seria menys. La tertuliana d''Mirall Públic' creu que la presentadora està "usant" la seva filla -que va néixer el passat 20 de març a Miami- per "omplir aquest buit tan gran" que sent des de la mort del seu fill Aless Lequio el 13 de maig del 2020.

"Jo humanament l'entenc i si això el fa feliç... Però és tot estrany èticament i sociològicament, i cal pensar en aquesta nena. Estarà molt cuidada i estimada, però quan l'Anna tingui 80, 85 anys tindrà una filla adolescent i per molt bé que estiguis els anys et pesen i hi ha una gran diferència generacional que com la comprendràs", ha assegurat.

Lluny de quedar-s'hi, Lomana s'ha sumat a les teories que porten circulant per xarxes socials des que va sortir a la llum la maternitat d'Anna i que especulen que la petita no seria realment la seva filla sinó la seva néta en estar fecundada amb esperma congelat de Aless: "Jo del que estic segura és que a aquesta dona portadora l'han inseminat amb el semen del seu fill. Ho tinc clar perquè és l'únic que veig que té una raó de ser. Ana serà àvia i Lequio també ". Penso que ella, en la seva desesperació, deu haver pensat que era la manera de seguir tenint el seu fill", ha aventurat.

Unes declaracions que han aixecat una gran polseguera i en què s'ha reafirmat hores després, insistint que la seva "teoria" que "la dona que ha portat l'embaràs subrogat l'han fecundat amb esperma d'Aless. Ho penso al 99% ". El veig un sentit de voler ser àvia, que ella hauria tingut il·lusió i no ha pogut, i veure una continuació del seu fill quan veu aquesta nena que és molt probable que s'assembli”, ha assegurat.

"Si això li fa feliç a ella em sembla molt bé, però aquesta nena mai no li traurà el buit d'Aless. Jo la vull molt i si això per a ella és el que creu que ha de fer i està feliç.. És una manera d'omplir la seva vida ja ho ha dit, parlarà del tema i espero que la nena també sigui feliç" ha afegit, assegurant que malgrat la tardana edat d'Anna potser "amb l'energia i l'alegria que li donarà això potser viu 99 anys".