Finalment s'ha resolt el misteri. La revista Hola ha publicat l'entrevista d' Ana Obregón després de convertir-se suposadament en mare mitjançant gestació subrogada d'una nena de la qual finalment ja coneixem el nom, Ana Sandra. Feliç i somrient amb la seva filla entre els braços, Ana Obregón protagonitza la nova portada de la revista en què, a més, revela per a sorpresa de tots que la nena és la seva néta, filla d'Aless Lequio.



"El primer que has de saber és que aquesta nena no és la meva filla, sinó la meva néta . És filla d'Aless i quan creixi li explicaré que el seu pare va ser un heroi, perquè sàpiga qui és i com n'ha d'estar orgullosa d'estar " afirma Ana a l'entrevista. "El que la gent no sap és que aquesta va ser l'última voluntat d'Aless: la de portar un fill seu al món. I així ens ho va comunicar de paraula al pare ia mi una setmana abans de morir" afegeix l'actriu. La bona notícia ha arribat després d'uns anys molt complicats en què s'ha hagut d'enfrontar a la mort del seu fill i dels seus pares.

Coneixedora de la gran polèmica que s'ha creat a Espanya , Ana Obregón tanca rotundament qualsevol debat: "Aquest debat és absurd, perquè aquesta tècnica de reproducció assistida, s'està fent moltíssims anys i és legal a molts països del món". "La nena ha nascut a Amèrica i tindrà passaport americà i doble nacionalitat. Legalment és la meva filla i així apareix al seu passaport. La registraré al Consolat espanyol i després la puc portar a casa", afegeix.



Després de moltes opinions sobre quines persones coneixien la intenció d'Anna, finalment es revela el secret tan ben guardat durant tot aquest temps: “ Només Alessandro i les meves germanes, Celia i Amalia, que són unes tombes. Han estat tres anys i el procés no ha estat gens fàcil. Hi intervenen metges, advocats i agències perquè tot sigui correcte i legal" .

L'actriu afirma que no està disposada a acceptar cap critica: "Si hi ha opinions en contra, jo no aguanto cap, ni n'admetré cap. Res més que la d'un pare o una mare que hagin enterrat un fill. Només ells són els que poden opinar i els que em poden entendre", conclou contundentment.

NO DESCARTA TORNAR A SER MARE/ÀVIA



L'actriu no descarta tenir més descendència per complir els desitjos del fill. "Home, m'hauria agradat també nen, però, ¿qui sap? El meu fill volia tenir cinc fills, així que potser el nen també arriba algun dia".

A més, explica com comunicarà a la seva néta com han estat els seus orígens: "Doncs, amb naturalitat, jo li diré a la nena: 'Doncs mira, el teu pare és al cel i el que ell més desitjava era que vinguessis al món, i la teva mare és una donant', i ja. Quin és el problema?".