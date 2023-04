Després d'hores d'incertesa i angoixa per a la família de David Bisbal, el germà del cantant, José María -la desaparició del qual va ser denunciada aquest dimarts a última hora a Roquetas de Mar, Almría- ha estat localitzada amb vida per la Guàrdia Civil a la localitat almerienca.

David Bisbal @ep



Fonts de la Comandància i altres properes a la investigació han confirmat la localització del desaparegut al voltant de les 13.00 hores al nucli de Roquetas de Mar, per la qual cosa s'ha sol·licitat una ambulància amb l'objectiu de testar el seu estat de salut, que a priori sembla bo.



La Guàrdia Civil va iniciar el dispositiu de recerca després de la denúncia interposada per la família, encaminat també a trobar el seu vehicle, un BMW model X6 de color gris, en què s'hauria desplaçat abans de deixar la vivenda familiar.



Des de les autoritats es va sol·licitar la col·laboració ciutadana per trobar el germà de David Bisbal, de 54 anys, atès que es va posar en marxa un operatiu de recerca per terra en què també ha participat un helicòpter i en què s'han mobilitzat alguns mitjans marítims davant la possibilitat que, per la seva afició al submarinisme ia la pesca -que comparteix amb el cantant d''Ave María'-- pogués haver-se endinsat al mar.



Afortunadament tot ha quedat en un gran ensurt i José María, localitzat per la Guàrdia Civil a Roquetas de Mar, es retrobarà amb la seva família quan se'l sotmeti a un reconeixement mèdic per descartar que algun problema de salut hagi estat el desencadenant de la seva desaparició .