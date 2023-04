Joan Carles té intenció d'assistir a una regata de la Copa d'Espanya a Sanxenxo el 22 i 23 d'abril. | @EP

La segona visita del Rei emèrit a Espanya des de la seva partida a l'exili l'agost del 2020 ja té data, la setmana que ve, i també destí, la ciutat gallega de Sanxenxo des de la qual en el seu moment va posar rumb cap a Unió dels Emirats Àrabs i a la qual va tornar a finals de maig de 2022 a la seva primera visita.

Joan Carles té intenció d'assistir a una regata de la Copa d'Espanya a Sanxenxo el 22 i 23 d'abril, segons ha avançat aquest dilluns el diari 'El Mundo', que precisa que abans d'aquest desplaçament, que es prolongarà durant diversos dies , acudirà a un dinar privat a Londres a qui li ha convidat el rei Carles III , la coronació del qual està prevista per al pròxim 6 de maig.

Com en la primera ocasió, Don Juan Carlos ha aprofitat la celebració d'una regata a la localitat pontevedresa en què participarà el seu vaixell, el 'Bribón' , com a argument per justificar el seu desplaçament a Espanya, sense que ara com ara des de la Casa del Rei s'hagi indicat si aquesta vegada també hi haurà una visita al Palau de la Zarzuela.

Fa un any, la visita durant onze hores que va fer a la que va ser la seva residència durant més de cinc dècades va ser el colofó a un desplaçament molt menys discret del que a priori s'esperava a la llum de les seves paraules a la carta que va enviar a Felip VI per notificar-li que s'instal·lava definitivament a Abu Dhabi, però que tenia intenció de viatjar amb assiduïtat a Espanya, ara que el seu panorama judicial havia quedat clar.

Don Juan Carlos i Don Felipe no s'havien vist des que el primer va posar rumb a Unió dels Emirats Àrabs l'agost del 2020 i només hi havia constància pública d'una conversa telefònica entre tots dos , precisament amb motiu del viatge a aquest país del Golf que va fer el monarca després de la mort del seu president només dues setmanes abans.

Pare i fill van mantenir "un ampli temps de conversa" , que des de la Zarzuela no es va voler quantificar, i que els va permetre tractar "qüestions familiars, així com sobre diferents esdeveniments i les seves conseqüències a la societat espanyola" des que l'emèrit es va instal·lar a Abu Dhabi, en referència aparent al malestar que havien generat activitats passades de Joan Carles i que havien estat al punt de mira de la justícia.

RETROBAMENT FAMILIAR A DOS FUNERALS



Posteriorment, Felip VI i el Rei emèrit s'han tornat a veure en dues ocasions més. La primera va ser amb motiu del funeral d'Isabel II a Londres a finals de setembre. Aleshores, el protocol britànic va fer que els Reis Felip VI i Letizia fossin asseguts al costat de Don Juan Carlos i Doña Sofía , en la primera imatge de tots junts en anys.

La segona va tenir lloc també per un altre funeral, en aquest cas el de Constantino, antic rei de Grècia i germà de Doña Sofía . A ell van acudir també les infantes Elena i Cristina al costat dels seus respectius fills. Els Reis no havien coincidit en un acte públic amb els emèrits i les infantes des del funeral de la infanta Pilar, germana de Joan Carles, el gener del 2020.

L'enterrament de Constantí va deixar també per al record les imatges de la salutació afectuosa entre Don Felipe i el seu pare , a qui va fer dos petons i uns copets a l'espatlla i amb qui va intercanviar algunes paraules durant la cerimònia que va tenir lloc a la finca Tatoi de la família reial grega.

VISITA DE PERFIL BAIX?



Al marge de si finalment torna a produir-se un retrobament familiar a la Zarzuela, on a l'anterior visita hi va haver també un dinar al qual van assistir la Reina Letizia, la infanta Sofia, la Reina emèrita, així com la infanta Elena i els seus dos fills i la infanta Margarita, germana de l'emèrit, i el seu marit, Carlos Zurita, cal veure com transcorre l'estada a Sanxenxo i si aquesta vegada opta per un perfil baix.

Encara que a la seva carta a Felip VI de març de 2022, el Rei emèrit va traslladar la seva voluntat que els seus desplaçaments a Espanya transcorreguessin en l'"àmbit privat" , el cert és que la seva primera visita va estar marcada, al contrari, amb un seguiment al minut de tots els desplaçaments i una gran expectació allà on anava.

Potser per això, des de la Zarzuela se li va recordar abans de tornar a Abu Dhabi que la seva decisió "d'organitzar la seva vida personal i el seu lloc de residència en àmbits de caràcter privat, tant a les visites com si en el futur tornés a residir a Espanya, per continuar gaudint de la major privadesa possible".

El missatge aparentment va calar a l'antic monarca, ja que encara que inicialment el seu entorn havia avançat que tornaria unes setmanes després a Espanya, un altre cop, per a les regates, aquesta visita no es va produir i de fet ha hagut d'esperar gairebé un any per materialitzar-la.