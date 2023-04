Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi / Instagram

Millie Bobby Brown, l'actriu protagonista de Stranger Things, ha anunciat per les xarxes socials el seu compromís amb Jake Bongiovi, el fill del llegendari cantant Jon Bon Jovi. La parella, de 19 i 20 anys, respectivament, fa tres anys que són de festeig i han decidit fer un pas més endavant en la seva relació.

"T'he volgut durant tres estius i ara els estimo tots", deia l'actriu al seu Instagram, on es veu Jake abraçant-la per darrere ia ella portant un anell valorat en 250.000 lliures esterlines.

Els joves van començar sent millors amics, però els rumors que podia haver-hi alguna cosa més van començar el juny del 2021, quan van publicar una foto de tots dos junts al cotxe. Tot i això, tot va quedar oficialitzat a la gala dels BAFTA del 2022, al Royal Albert Hall de Londres, quan van posar agafats de la mà.