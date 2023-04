Gérard Depardieu / @EP

Gérard Depardieu , actor conegut per pel·lícules com Cyrano de Bergerac o L'home de la màscara de ferro, ha estat acusat de comportament sexual inapropiat durant l'exercici de la seva tasca professional. Un total de 13 dones han assenyalat l'intèrpret francès, que denuncien per violència sexual, tal com ha revelat un article publicat pel mitjà francès Médiapart.

Médiapart explica que les acusacions estan vinculades a onze pel·lícules i sèries que l'actor va llançar entre 2004 i 2022, incloent títols com Big House, L'autre Dumas o Marseille . Les troballes van ser fruit d'una investigació que va durar uns quants mesos i que es va dur a terme arran d'uns rumors i comentaris a les xarxes socials sobre el tracte de Depardieu cap a les dones.

"A més de la denúncia de Charlotte Arnould, hem recopilat 13 relats de dones que diuen haver estat objecte de bromes o propostes sexualment inadequades de diferent gravetat per part del famós actor", diu l'article, fent referència a la denúncia per violació que l'actriu Charlotte Arnould va interposar contra Depardieu el 2018.

Diversos directors i productors involucrats en les produccions esmentades van parlar amb el medi, negant qualsevol coneixement de les accions de Depardieu. Tot i això, l'article recull diversos testimonis en què es parla del comportament inadequat de Depardieu i s'exposa com es passava per alt al set.

"La mateixa escena semblava repetir-se. Són actrius, maquilladores i membres de l'equip. Elles donen fe d'haver estat molestades amb una mà al cul, entre les cames, a les cuixes o al ventre; així com amb proposicions sexuals obscenes i, de vegades, gemecs insistents", diu el text. Aparentment, aquests actes eren menyspreats al set i, davant les queixes, a les víctimes els responien "així és Gérard".

Médiapart també posa èmfasi que moltes de les suposades víctimes no havien denunciat aquests fets per por a una reacció negativa, cosa que podria provocar que no tornessin a treballar. "Un element es percep en aquestes històries. L'asimetria entre, d'una banda, dones sovint joves i precàries que inicien la seva carrera, i de l'altra, un actor de fama mundial, la mera presència del qual de vegades permet finançar la pel·lícula", denuncia el mitjà.

Els advocats de Depardieu ja s'han pronunciat, afirmant que les acusacions es basen "en avaluacions molt subjectives i/o judicis morals". "Ell nega formalment tots els càrrecs que puguin caure sota la llei penal", van declarar els advocats de l'intèrpret.

En espera de saber què passa amb aquestes 13 acusacions, Depardieu haurà d'anar a judici pel cas Arnould. L'actriu, el pare del qual era un vell amic de Depardieu, va acusar l'artista de violar-la i agredir-la sexualment dues vegades a la seva mansió de París l'estiu del 2018 després que ella hi anés a la recerca de consells en la seva carrera com a intèrpret. Després que es rebutgés la retirada de càrrecs, tots dos hauran de veure's als tribunals.

La publicació d'aquestes acusacions es produeix pocs dies després que l'editor en cap de Médiapart, Ewdy Plenel, copés els titulars per denunciar per agressió la directora i actriu Maïwenn Le Besco. Segons els mitjans francesos, Plenel va revelar que una dona en un restaurant li havia agafat violentament els cabells i l'havia escopida. La dona va ser identificada com a Maïwenn.

Plenel mai no havia tingut tracte personal amb Maïwenn, però Médiapart ha publicat reportatges en profunditat sobre les acusacions d'agressió sexual contra Luc Besson, el seu exmarit i pare del seu fill.