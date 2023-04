Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa / @EP

Després de diverses setmanes de descans allunyat del focus mediàtic i gaudint del Perú natal en companyia dels seus fills i de la seva dona, Patricia Llosa, Mario Vargas Llosa reprèn els seus compromisos professionals a Espanya. Dies després de reaparèixer al nostre país i deixar a l'aire què opina dels rumors que relacionen Isabel Preysler amb el vidu de la Duquessa d'Alba, Alfonso Díez -després del sopar amb amics que van compartir recentment- el Premi Nobel ha protagonitzat al Institut Cervantes el cicle literari 'El foc de la imaginació. Al voltant de Mario Vargas Llosa' juntament amb altres escriptors hispanoamericans com Luis García Montero, Sergio Ramírez o Pilar Reyes.

Un escenari molt especial, ja que va ser a la seu madrilenya del Cervantes on el peruà va celebrar el 2020, presumint de la seva felicitat al costat de la mare de Tamara Falcó, el desè aniversari del seu premi Nobel de Literatura, i en què Mario ha tornat a demostrar que als seus 87 anys acabats de fer està en plena forma.

Somrient, còmode i molt proper amb els seus seguidors, l'escriptor ha recordat els seus inicis en la literatura, evocant nostàlgic com llegia Borges "d'amagat", com va aprendre a parlar francès envoltat de "miraflorines de bé" i "noies guapes" que es reien del seu "accent vulgar" i com, amb el pas dels anys, hi ha textos seus en què no es reconeix: "Molts no els reconec perquè estan escrits fa molt de temps i d'altres, defensen unes posicions que ja no són les meves però alhora crec que tot això constitueix la història d'un escriptor”.

Ha estat després de l'acte, i després de dedicar diversos minuts als seus incondicionals -"m'agradaria tenir tants lectors com admiradors" ha fet broma- quan Vargas Llosa ha sorprès amb la confessió més inesperada; i és que encara que es manté ferm en la seva postura de "no parlaré d'Isabel de cap manera" i tot i que reconeix que no ha parlat amb ella des de la seva ruptura fa quatre mesos, sí que confessa que li agradaria poder tenir una amistat amb la 'reina de cors' algun dia: "Sí, és clar que sí. Per descomptat", ha afirmat.