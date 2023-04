Alessandro Lecquio al programa d'Ana Rosa @ep

La maternitat d' Ana Obregón per gestació subrogada als 68 anys a Miami ha estat la notícia estrella d'aquest any, una de les informacions més comentades les darreres setmanes, sobretot després que ella mateixa fes un reportatge per a la revista ¡HOLA! exposant públicament la petita. Una actitud que molts no entenen, ja que va ser una de les primeres famoses a lluitar per protegir els drets dels menors davant els mitjans de comunicació quan va tenir el seu primer fill, Aless Lequio .



Ara, sembla que el Ministeri de Justícia estaria pressionant el Registre per obstaculitzar la inscripció d'Ana Sandra Lequio... una informació que sembla igual a l'actriu perquè la seva filla ja té la nacionalitat americana i en el cas que no aconsegueixi l'espanyola , es quedarà amb la de naixement. Això almenys és el que ha transmès aquest dimecres Beatriz Cortazar a 'El programa de Ana Rosa'.



La periodista ha pogut parlar amb Ana i li ha confessat que "està tranquil·la" però "cansada que la utilitzin com a cortina de fum" (la classe política) en comptes de tractar els temes que els afecten. A més, Beatriz ha informat que "ella creu que no tindrà cap problema" amb la inscripció de la seva filla i que "tarda o d'hora la seva filla també serà espanyola perquè la seva mare ho és".



Unes declaracions que no han agradat res a Alessandro Lequio que, després d'escoltar la seva companya, no ha dubtat a fer un comentari que reflecteix allò que pensa de l'exposició i dels excessius detalls que està compartint a través de les seves entrevistes: "No són cortines de fum, són pedres que ella mateixa s'ha posat pel camí”.



Un pensament que "no només ho penso jo, tothom, és de lògica" afegia Alessandro. El col·laborador ha tingut unes setmanes molt complicades en tornar-se a parlar del seu fill i malgrat que va assegurar que no parlaria públicament de la maternitat d'Ana, de tant en tant sí que deixa anar algun comentari amb què reflecteix l'opinió que té.