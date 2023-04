La Reina, Letizia, saluda la consellera d'Educació de la Junta d'Andalusia, Patricia del Pozo, a l'arribada a l'acte de proclamació del Premi d'Arts i Lletres 2023 @ep

La Reina Letizia s'ha desplaçat aquest dijous fins a Còrdova per presidir l'acte central de la tercera jornada del Tour del Talent i l'anunci del guanyador del Premi Fundació Princesa de Girona 2023 , que té com a objectiu impulsar un moviment per i per el futur dels joves d'Espanya, a la categoria d'"Arts i Lletres". Una cita en què la seva vestimenta ha fet parlar molt perquè ha apostat per un vestit d'allò més primaveral alhora que afavoridor.



La monarca ha conquerit tots els allí presents i ha aparegut amb un impressionant look de convidada que ha deixat sense paraules... per què? pel seu colorit i estampat. Es tracta d'un vestit nou de la firma Cayro Woman, confeccionat en teixit crepè, midi, amb espatlles marcades i màniga curta escapada... en què sens dubte predomina el seu estampat colorit.

Un dia en què ha lluït el millor somriure i s'ha deixat veure d'allò més afectuosos amb tots els que s'han acostat fins als voltants per saludar-lo. Això sí, a més de la seva arribada, que ha estat d'allò més esperada i comentada, la Reina Letizia ha viscut un moment que no oblidarà –ni nosaltres tampoc amb una fan que l'ha piropejat i ha “estirat per terra” a part de la família Real.



La Letizia acudia a saludar una admiradora que no deixava de cridar "La Letizia, Letizia!" i una vegada al seu costat rebia unes paraules que han deixat tots els allí presents sense parla : "Donya Letizia! La vull molt a vostè, al seu marit i les seves filles. La resta, a prendre per cul!" .



Davant d'aquesta expressió, la Reina ha acabat exclamant un "vaja!" mentre que la senyora seguia insistint que volia "als quatre" perquè "sou fantàstics". Unes paraules que, finalment, han fet gràcia a tots els allà presents després que Letizia visqués un dels moments més embarassos i menys esperats d'aquests últims anys amb una fan.



Donant-se un bany de masses, la Reina Letizia no ha dubtat a saludar entre aplaudiments la resta de ciutadans que l'esperaven en arribar a l'acte de proclamació del Premi d'Arts i Lletres 2023 a Còrdova. Molt propera, també s'ha fet algun selfie amb els ciutadans que hi eren i que li donaven la mà.