Els treballadors carreguen els objectes de la cantant. Foto: Europa Press

Dues setmanes després d'abandonar definitivament Barcelona amb els seus fills, Milan i Sasha, per començar una nova vida a Miami, Shakira ha tret les seves últimes pertinences de la que va ser casa durant l'última dècada. I és que la mudança, que s'ha estès durant l'última setmana i en què diversos operaris s'han fet servir a fons, ja s'ha acabat.

Els últims estris de la cantant a sortir de la mansió a Esplugues de Llobregat on va viure la colombiana fins al 2 d'abril passat s'amuntegaven al garatge de la residència i hem estat testimonis de com han dit adéu per sempre a Barcelona. Matalassos, nombroses caixes i diverses taules de surf (una dels hobbies de la cantant) acuradament empaquetades que aquest dijous vam veure sortir de la casa en un camió d?una empresa de mudances.

No han estat les úniques pertinences que encara eren al lloc, ja que per la porta principal de la vivenda un taxista va treure diverses caixes de plàstic amb material d'oficina, una maleta groga i fins i tot una caixa amb una impressora.

Tots els objectes estan en un magatzem tot esperant ser enviats als Estats Units.